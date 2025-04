Iltempo.it - "Spara a Giorgia", il silenzio della sinistra sulle minacce a Meloni

Vetrine spaccate, bottiglie contro gli agenti, scontri con le forze dell'ordine. Al corteo pro Palestina di sabato 12 aprile a Milano è andato in scena il solito campionarioantagonista, con l'intollerabile cortocircuito che i disordini sono scoppiati in una manifestazione che sulla carta doveva essere per la pace. In questo clima avvelenato allarma ma non stupisce la scritta fatta con vernice rossa su una vetrinafiliale di Banco Bpm di piazzale Lagosta: "". Un messaggio inequivocabile nei confrontipremier. A scrive e la minaccia un gruppo di manifestanti vestiti di nero che si sono posizionati nella pancia del corteo pro Pal. Immediata la reazione e la solidarietà alla premier da parte delle forze di maggioranza.tombale dalla