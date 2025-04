Seguire il Coachella 2025 live streaming su YouTube non è come essere lì ma ti immerge comunque nella musica

live dal Coachella 2025 in streaming su YouTube e se riesce a fare solo la metà di ciò che ho ascoltato e visto, vale proprio la pena. Ha messo in piedi uno show incredibile, barocco ma non finto, ricchissimo ma non eccessivo, sfruttando al massimo la sua voce ma anche le varie professionalità che si mettono in gioco per grandi occasioni come i festival cult e i tour mondiali (ballerini, musicisti, costumisti, tecnici delle luci, regia, tecnici dei videowall e anche animazioni, ma lasciando più spazio all'umano che al digitale).2025 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 1Lady Gaga al Coachella 2025Kevin Mazur/Getty ImagesCitando il cinema, è stato come vedere Amadeus di Milos Forman con il Dracula di Coppola, attraversati da rivisitazioni delle migliori coreografie e atmosfere dei videoclip con cui questa artista negli anni Dieci del nuovo millennio ha fatto risorgere un comparto, che non faceva così tanto parlare di sé dai tempi di Michael Jackson. Gqitalia.it - Seguire il Coachella 2025 live streaming su YouTube non è come essere lì ma ti immerge comunque nella musica Leggi su Gqitalia.it Curiosa per ciò che sarà il doppio concerto autunnale a Milano di Lady Gaga, intanto me la sono godutadalinsue se riesce a fare solo la metà di ciò che ho ascoltato e visto, vale proprio la pena. Ha messo in piedi uno show incredibile, barocco ma non finto, ricchissimo ma non eccessivo, sfruttando al massimo la sua voce ma anche le varie professionalità che si mettono in gioco per grandi occasionii festival cult e i tour mondiali (ballerini, musicisti, costumisti, tecnici delle luci, regia, tecnici dei videowall e anche animazioni, ma lasciando più spazio all'umano che al digitale).Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 1Lady Gaga alKevin Mazur/Getty ImagesCitando il cinema, è statovedere Amadeus di Milos Forman con il Dracula di Coppola, attraversati da rivisitazioni delle migliori coreografie e atmosfere dei videoclip con cui questa artista negli anni Dieci del nuovo millennio ha fatto risorgere un comparto, che non faceva così tanto parlare di sé dai tempi di Michael Jackson.

Potrebbe interessarti anche:

Coachella 2025 : la guida al festival musicale più iconico

È arrivata la stagione del Coachella, uno dei festival musicali più conosciuti al mondo che si svolge nel cuore del deserto statunitense. Artisti internazionali, ospiti provenienti da tutto il ...

Lady Gaga al Coachella 2025 : uno show epico che riscrive le regole del pop

La popstar conquista il deserto californiano con uno spettacolo visionario, tra scenografie mozzafiato, citazioni iconiche e una setlist da antologia. L'attesa era altissima ma Lady Gaga è andata ...

Come seguire i Grammy Awards 2025 in diretta e chi si esibirà : Billie Eilish - Lady Gaga e Bruno Mars

Nella notte italiana si terranno i Grammy Awards 2025 che vedono Beyoncé come l'artista con più candidature: in Italia nessuna diretta, ma si potrà comunque seguire la serata.Continua a leggere

Lady Gaga lascia a bocca aperta il Coachella con uno show "dell'altro mondo". Lady Gaga come un tuono travolge il Coachella per offrire in due ore di live il suo mondo horror e pop tra…. Coachella Festival, la guida 2025: date, location e lineup. Coachella: Brian May sale sul palco di Benson Boone per suonare 'Bohemian Rhapsody'. Coachella 2025: musica, moda e sorprese nel deserto californiano. Coachella 2025. Una line up senza sorprese. Ne parlano su altre fonti

L’agenzia tag24.it ha pubblicato che: Coachella 2025 in diretta: ecco dove vederlo e dove si svolge - Per il 2025, il Coachella offre una copertura streaming completa e gratuita tramite il suo canale ufficiale YouTube. Ogni giorno del festival, infatti, a partire dalle 19:00 (01:00 ora italiana), puoi ...

Risulta da fonti di grazia.it che: Coachella 2025: ecco come seguire il festival in diretta da casa - Pronti per Coachella 2025? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul festival più cool della stagione, anche come seguirlo comodamente da casa ...

Da quanto emerge da msn.com: Coachella 2025, line up: da Lady Gaga ai Green Day ecco tutti gli ospiti e dove vederlo - Tutto pronto per Coachella 2025, il festival ospitato all'Empire Polo Club della città di Indio, in California. Tra gli ospiti più attesi Lady Gaga, Post Malone, Travis Scott e ...