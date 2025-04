Il Pug nei quartieri martedì 15 aprile incontro pubblico alla Farnesiana

alla cittadinanza, con focus sulle diverse zone del territorio urbano e delle frazioni. martedì 15 aprile alle 20.30, la Galleria del Sole di via Marinai d'Italia, sede del Centro per le Famiglie alla Farnesiana, ospiterà. Ilpiacenza.it - Il Pug nei quartieri, martedì 15 aprile l'incontro pubblico alla Farnesiana Leggi su Ilpiacenza.it Proseguono gli incontri pubblici per la presentazione della proposta di Pugcittadinanza, con focus sulle diverse zone del territorio urbano e delle frazioni.15alle 20.30, la Galleria del Sole di via Marinai d'Italia, sede del Centro per le Famiglie, ospiterà.

Potrebbe interessarti anche:

Pug - partono gli incontri nei quartieri : ecco le date

«Da questo momento in poi si apre la fase di ascolto vera e propria. Ognuno vive la città a suo modo, dobbiamo raccogliere ancora nuove istanze. Perciò organizziamo nei quartieri sei incontri ...

Oroscopo di oggi martedì 8 aprile : amore - lavoro - fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 8 aprile, l'Ariete si sveglia sotto l'influenza positiva della Luna in trigono, promettendo una giornata energica e ricca di passione. La forza interiore sarà il tuo alleato principale per ...

Martedì in discoteca allo Spazio 211 in via Cigna

Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città. Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, ...

Il Pug nei quartieri, martedì 15 aprile l'incontro pubblico alla Farnesiana. Il Pug si presenta alla città: sette incontri al "Gotico" e nei quartieri, quattro mesi per osservazioni. Pug, partono gli incontri nei quartieri: ecco le date. Nuovo PUG, apre la fase di raccolta delle osservazioni. Info e modalità. PUG, martedì 1° aprile in Sant’Ilario l’incontro pubblico con focus sul centro storico. Il Comune chiama a raccolta i cittadini. Sei incontri pubblici per progettare insieme la Riccione di domani. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di ilpiacenza.it che: Il Pug fa tappa all’Infrangibile l'8 aprile - Prosegue il ciclo di incontri pubblici serali, con inizio alle 20.30, dedicati alla proposta del nuovo Piano urbanistico comunale: “Il Pug si presenta nei quartieri”. Il prossimo appuntamento, martedì ...

In base alle informazioni di ilpiacenza.it: Pug, il prossimo incontro è dedicato al centro storico - Si ricorda che nella sezione dedicata del sito web comunale, www.comune.piacenza.it/pug, è possibile consultare tutti i documenti relativi alla proposta di Piano, mentre il portale ...

Lo rende noto 2anews.it: Quartiere Pulito 2025, nuovi interventi: le strade interessate il 14 e 15 aprile - Nuovi interventi di "Quartiere Pulito 2025" che, in considerazione delle festività pasquali saranno effettuati solo nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15.