Lega l’imprenditrice Rosa Verolla incontra Mastroianni Nespoli e Castiello Pronta a dare il mio contributo

Si è tenuto, presso il centro di formazione professionale "Giovani per L'Europa", a Marcianise, l'incontro tra l'imprenditrice Rosa Verolla e gli esponenti del partito Lega del territorio Campano.Rosa Verolla, già da tempo al fianco della squadra leghista, ha deciso di dare il suo fattivo e concreto contributo per la costruzione di tante progettualità per il bene comune. Sono intervenuti Salvatore Mastroianni, commissario provinciale della Lega, Vincenzo Nespoli, senatore del Carroccio e Pina Castiello, sottosegretaria di Stato. "È un momento di grandi cambiamenti politici – dichiara Rosa Verolla – ed è proprio per questo che dobbiamo fare squadra e scendere in campo per il bene del nostro territorio. Darò il mio supporto per le prossime attività regionali della Lega che da anni seguo con viva partecipazione".

