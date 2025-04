Alessandro Coatti ucciso in Colombia trovato un quarto sacco Dentro c è una gamba La taglia il video i tabulati e i conti le indagini

Alessandro Coatti ? il biologo molecolare italiano di 38 anni ucciso in Colombia ? assume contorni sempre più macabri. «Ritrovato un quarto sacco. Leggo.it - Alessandro Coatti ucciso in Colombia, trovato un quarto sacco: «Dentro c'è una gamba». La taglia, il video, i tabulati e i conti: le indagini Leggi su Leggo.it La morte di? il biologo molecolare italiano di 38 anniin? assume contorni sempre più macabri. «Riun

Alessandro Coatti ucciso in Colombia - cosa non torna? Dal delitto passionale allo scambio di persona - tutte le ipotesi

Alessandro Coatti era un biologo e uno scienziato affermato, ma anche un bravo ragazzo, molto legato ai genitori che vivono a Longastrino, frazione di Alfonsine (Ravenna), anche se da cinque anni ...

Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti - ucciso e fatto a pezzi in Colombia

Chi ha ucciso Alessandro Coatti? 39 anni il prossimo agosto, nato a Portomaggiore in provincia di Ferrara e cresciuto a Longastrino in provincia Ravenna, biologo molecolare con laurea alla Normale ...

Alessandro Coatti ucciso in Colombia - gli esperti : "firma dei paramilitari" ma gli inquirenti escludono legami con narcotraffico - trovate le gambe mutilate

Secondo gli esperti la responsabilità sarebbe del Clan del Golfo e delle Autodefensas Conquistadores de la Sierra; le ipotesi delle indagini: vittima di truffa o vincolo amoroso pericoloso ...

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, «non era legato a traffici illegali». Il segretario di governo: «Scioccati per come è stato mutilato» - «Esprimiamo la nostra solidarietà ai genitori di Alessandro Coatti. Siamo profondamente addolorati e dispiaciuti per quello che è successo. Nulla giustifica ciò ...