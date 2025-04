Bayern Inter i nerazzurri hanno festeggiato troppo Arriva la risposta di Inzaghi

Inzaghi è tornato a parlare del quarto di finale di andata di Champions League vinto dalla sua Inter in casa del Bayern Monaco. Il 2-1. Leggi su Calciomercato.com Simoneè tornato a parlare del quarto di finale di andata di Champions League vinto dalla suain casa delMonaco. Il 2-1.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2 - Champions League calcio 2025 in DIRETTA : Frattesi riporta avanti i nerazzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern ...

Zhang cuore interista : l’ex presidente esalta i nerazzurri dopo Bayern Monaco Inter – FOTO

di RedazioneZhang ha esaltato la grande vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco: la gioia dell’ex patron dei nerazzurri L’ex presidente dell’Inter Steven Zhang che, a quasi un anno dalla ...

Bayern Monaco Inter - Sforza pronostica : «Per me i nerazzurri son favoriti! I bavaresi dovranno stare attenti a…»

di RedazioneBayern Monaco Inter, Sforza pronostica: «Per me i nerazzurri son favoriti! I bavaresi dovranno stare attenti a…» Le parole dell’ex giocatore nerazzurro Ciriaco Sforza non ha dubbi: per ...

Bayern-Inter, i nerazzurri hanno festeggiato troppo? Arriva la risposta di Inzaghi. Bayern Monaco-Inter 1-2: Lautaro e Frattesi avvicinano i nerazzurri alla semifinale di Champions. Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 23:17. Frattesi fa impazzire l'Inter, Bayern ko in casa: trionfo nerazzurro nell'andata dei quarti di Champions. Bayern-Inter, guida alla sfida. Quarti Champions League, Bayern Monaco-Inter 1-2. Lautaro e Frattesi gol. HIGHLIGHTS. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su msn.com: Le statistiche di Inter-Bayern: nerazzurri contro il tabù bavarese a San Siro. Muller può eguagliare Messi - Grande equilibrio nelle ultime sei sfide tra Inter e Bayern Monaco in Champions League: tre successi per parte, anche se solo una di queste sei vittorie è stata ottenuta dalla squadra che giocava in c ...

Come riportato da repubblica.it: Bayern Monaco-Inter 1-2: Lautaro e Frattesi avvicinano i nerazzurri alla semifinale di Champions - Grande partita dei nerazzurri, che dopo essere stati raggiunti nel finale da Muller trovano la forza di cogliere una vittoria importantissima. Ritorno a San ...

A riportarlo è msn.com: Inter, Inzaghi: "Contro il Bayern prestazione di grande spessore. Sul ritorno a San Siro..." - Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro i tedeschi nel primo round dei quarti di finale di Champions League ...