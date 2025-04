Capuano non le manda a dire Con i giocatori messi al loro posto e senza rivoluzioni la Juve gioca un calcio piacevole Davvero sorprendente…

JuventusNews24Capuano non le manda a dire dopo il primo tempo della Juve contro il Lecce: il commento del giornalistaIl giornalista Capuano ha commentato su X il primo tempo di Juve Lecce, lanciando una palese frecciatina all’ex mister bianconero Thiago Motta.PAROLE – «Con i giocatori messi al loro posto, quelli abituati a stare a destra, a destra, chi gioca a sinistra dall’altra parte, quelli in forma in campo e più o meno senza rivoluzioni continue, la Juventus gioca un calcio piacevole e funzionale. Davvero sorprendente».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Capuano non le manda a dire: «Con i giocatori messi al loro posto e senza rivoluzioni, la Juve gioca un calcio piacevole. Davvero sorprendente…» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24non ledopo il primo tempo dellacontro il Lecce: il commento del giornalistaIl giornalistaha commentato su X il primo tempo diLecce, lanciando una palese frecciatina all’ex mister bianconero Thiago Motta.PAROLE – «Con ial, quelli abituati a stare a destra, a destra, chia sinistra dall’altra parte, quelli in forma in campo e più o menocontinue, lantusune funzionale.sorprendente».Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Bufera nel calcio : l’allenatore del Trapani Capuano - già noto per i suoi sfoghi - esonerato per insulti a staff e calciatori

Anche il calcio moderno conserva aspetti folkloristici, e ci racconta storie che sembrano uscite da un’altra epoca. Questo è il caso in un allenatore già noto per i suoi sfoghi e per le sue ...

Capuano : Conte - il maestro dei progetti

L’evoluzione del Napoli e il superamento delle aspettative Giovanni Capuano, giornalista di “Panorama”, ha offerto una visione approfondita durante il programma radiofonico “Un Aperitivo con ...

Juventus Women Lazio 0-1 LIVE : Simonetti manda sotto le bianconere

di Mauro MunnoJuventus Women Lazio: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per i quarti di Coppa Italia femminile La Juventus Women di Max Canzi dopo aver battuto la ...

Il Foggia torna a Potenza dopo la tragedia, Capuano: “Vergognoso far giocare la partita contro il Catania. In campo chi mi dà più affidabilità”. Ezio Capuano non è più l'allenatore del Trapani Calcio. Il baby fenomeno Rao non basta alla Spal, frena il Benevento, Eziolino Capuano vince col suo Trapani. Mister contro giocatore. Dal Mancio a Capuano quando il pallone perde la testa. E’ rivoluzione all’interno del Trapanicalcio dopo la prestazione a Picerno. Capuano e la frecciata post Benfica: «Eh ma il Maccabi...». Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano fcinter1908.it ha riportato che: Capuano: “A Gasperini non piace il termine crollo. Invece questi sono i dati. Si può dire che…” - Colpaccio della Lazio a Bergamo, decide Isaksen al 54' dopo essere entrato all'intervallo. Dea ancora senza vittorie in casa nel 2025 ...

Dalle pagine di msn.com si apprende che: Capuano: "Juan Jesus ha sbagliato! Episodio di Pjanic a San Siro? Grave, ma non è tutto a favore della Juve" - Non è tutto a favore della Juventus. I bianconeri e gli azzurri hanno fatto una stagione straordinaria nel 2018. Dopo di che, è chiaro, una vince e l’altra no.

Come si legge su tuttojuve.com: Capuano a RBN: "Motta destino segnato. Mancini i e non solo in lizza per sostituirlo. Ultras Inter e Milan? Finirà così" - Capuano non ha dubbi sul futuro di Motta alla Juve: "Credo non ci sia possibilità che l'allenatore resti, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Poi le cose possono anche ...