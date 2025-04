Campania De Luca pensa a tre sue liste e potrebbe dire sì a Costa M5s candidato presidente

Luca “sereno” dopo la sentenza che gli ha chiuso le porte per ricandidarsi, ma anche “determinato” ad avere un ruolo e a dire la sua nella prossima maggioranza nel consiglio regionale della Campania, per portare avanti i progetti avviati negli ultimi anni, con tre liste a lui riconducibili che potrebbero presentarsi alla tornata elettorale. E’ uno degli aspetti che trapela dalla riunione di oggi nella sede di via Santa Lucia della Regione Campania, dove il governatore ha fatto un punto di situazione con i leader della sua maggioranza in Consiglio Regionale. Nella riunione i consiglieri hanno ascoltato il discorso di De Luca, da cui è emersa l’intenzione di presentare tre ‘sue’ liste, ma anche di partecipare attivamente al dibattito interno alla coalizione di centrosinistra per individuare il prossimo candidato presidente. Lopinionista.it - Campania: De Luca pensa a tre sue liste e potrebbe dire sì a Costa (M5s) candidato presidente Leggi su Lopinionista.it NAPOLI – Un Vincenzo De“sereno” dopo la sentenza che gli ha chiuso le porte per ricandidarsi, ma anche “determinato” ad avere un ruolo e ala sua nella prossima maggioranza nel consiglio regionale della, per portare avanti i progetti avviati negli ultimi anni, con trea lui riconducibili chero presentarsi alla tornata elettorale. E’ uno degli aspetti che trapela dalla riunione di oggi nella sede di via Santa Lucia della Regione, dove il governatore ha fatto un punto di situazione con i leader della sua maggioranza in Consiglio Regionale. Nella riunione i consiglieri hanno ascoltato il discorso di De, da cui è emersa l’intenzione di presentare tre ‘sue’, ma anche di partecipare attivamente al dibattito interno alla coalizione di centrosinistra per individuare il prossimo

Potrebbe interessarti anche:

In Campania speranza di vita più bassa d'Italia - Vietri (FdI) : "Anche l'Istat boccia De Luca"

"Nuovi dati negativi per la Campania governata da De Luca e dal Pd. La nostra regione, infatti, si colloca all'ultimo posto per la speranza di vita piu' bassa d'Italia sia tra gli uomini (79,7) ...

Consulta boccia la legge della Campania - niente terzo mandato per De Luca

Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una ...

Brunetti (Vis Factor) : “In Campania De Luca dirà ancora la sua. E il centrodestra oggi non è competitivo”

Tra chi non è più candidabile (De Luca) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in Campania. Molto più intricata di quanto si ...

De Luca insiste,no a giochi romani. E pensa a tre liste. De Luca, oggi vertice in Regione. Manfredi spinge per Fico candidato ma sulla strada c'è anche Costa. De Luca: «Se qualcuno pensa che i problemi siano risolti, non ha capito che cominciano ora. De Luca: «Decisone Consulta mi fa ritornare alla vita, la Campania e Napoli non ritornino nella palude». Per la Campania il Pd guarda a Fico o Costa, De Luca gelido pensa a ‘contrattare’ e ‘governare’. REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA PENSA AL VOTO ANTICIPATO ? DIMISSIONI PER SPIAZZARE TUTTI. Ne parlano su altre fonti

In base a quanto diffuso da ansa.it: De Luca insiste,no a giochi romani. E pensa a tre liste - Vincenzo De Luca non potrà ricandidarsi ma intende giocare da protagonista alle prossime elezioni regionali della Campania. Presentando ben tre liste riconducibili a lui e mettendo precisi paletti sul ...

Stando a quanto scrive ilmattino.it: De Luca: «Decisione Consulta mi fa ritornare alla vita, la Campania e Napoli non ritornino nella palude» - «Qualcuno pensa che siano stati risolti i problemi? Non hanno capito che cominciano adesso» così si è pronunciato il governatore della regione Campania Vincenzo De ...

Come indicato da ansa.it: De Luca, al mio posto serve uno che sappia governare - "Qualcuno pensa che siano stati risolti i problemi? Non hanno capito che cominciano adesso". Così il governatore Vincenzo De Luca in diretta Fb. (ANSA) ...