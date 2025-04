Latitante preso nel Napoletano deve scontare 14 anni per abusi sessuali su minori

Leggi su Fanpage.it L'uomo era fuggito dal Regno Unito prima delle accuse e si era reso irreperibile dopo la sentenza; la Squadra Mobile lo ha arrestato a Poggiomarino (Napoli).

Potrebbe interessarti anche:

Latitante rifugiato da un parente : preso

Nel pomeriggio di mercoledì la polizia ha eseguito un arresto ordinato nel marzo del 2021, a carico di un settantenne italiano che deve scontare la pena comminatagli dal tribunale di Milano per ...

Scappato dal carcere minorile facendo un buco nel muro - latitante preso dopo un anno

È stato arrestato dopo un anno di ricerche Gennaro De Martino, figlio di Salvatore, quest'ultimo ritenuto legato ai De Luca Bossa e ucciso in un agguato a Ponticelli nel 2021.Continua a leggere

Preso il ladro terrore dei locali del Ghetto : è un pregiudicato napoletano

TRIESTE - E' un quarantenne napoletano, residente ufficialmente a Valmaura ma di fatto senza fissa dimora il malvivente che lo scorso 6 febbraio aveva sfondato la porta dell'Hostaria Malcanton per ...

Latitante preso nel Napoletano, deve scontare 14 anni per abusi sessuali su minori. Irruzione dei carabinieri in un appartamento a Napoli: arrestato latitante. Latitante del clan De Micco-De Martino arrestato a Napoli. Arrestato latitante nel Napoletano, era pronto a festeggiare Natale in famiglia. Camorra a Napoli: arrestato a Ibiza latitante del clan Mazzarella. Arrestato broker del narcotraffico internazionale. Era latitante da un anno. Ne parlano su altre fonti

L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che: Latitante preso nel Napoletano, deve scontare 14 anni per abusi sessuali su minori - L'uomo era fuggito dal Regno Unito prima delle accuse e si era reso irreperibile dopo la sentenza; la Squadra Mobile lo ha arrestato a Poggiomarino (Napoli) ...

Risulta da fonti di italpress.com che: Festeggia la scarcerazione del fratello, latitante viene arrestato nel napoletano - E’ accaduto nel Napoletano, dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino ... 35enne di etnia rom. L’uomo deve scontare cinque anni di reclusione per diversi furti in abitazione commessi tra Bologna ...

Come riportato da internapoli.it: Arrestato noto avvocato del Napoletano, era latitante da un anno - E’ stato tratto in arresto un noto avvocato (sarebbe il caso di definirlo ex) della provincia di Napoli, latitante da oltre un anno. L’uomo è stato individuato dai carabinieri della Compagnia ...