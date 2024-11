Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Pensate che la mia carriera sia finita con Dom che mi sbatte una porta in faccia? Sbagliate”

è ormai assente da diversi mesi e attualmente è una free agent essendo il suo contratto scaduto e non rinnovato (almeno stando a quanto se ne sappia). The Man si è presa un periodo lontano dal wrestling e la WWE ha rispettato la sua scelta, convinta che quando l’irlandese si sarebbe decisa a tornare lo avrebbe fatto sempre e comunque a Stamford. La sensazione generale è che non manchi molto al suo ritorno.“Nessuna possibilità siain quel modo”ha presenziato al Vuture Festival presso il NYA East di Los Angeles confermando di fatto che la suasul ring non è affatto. L’irlandese ha commentato la sua situazione con queste parole: “Seche io me ne vada con Dominik che miunadi ferro in faccio vidi grosso, non andranno così le cose”.