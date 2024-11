Quotidiano.net - Almawave lancia l’app a supporto degli psicologi

Leggi su Quotidiano.net

, società italiana attiva in ambito Data & Artificial Intelligence,mySmart Diary, la prima web app a livello internazionale realizzata adie psichiatri per migliorare la condizione dei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare. Negli ultimi anni, i disturbi alimentari hanno registrato una crescita preoccupante, colpendo in modo sempre più precoce i giovani tra i 12 e i 14 anni. In Italia, si stima che circa 3 milioni di persone soffrano di disturbi alimentari. Nel 2023 sono stati registrati 3.780 decessi correlati a questa patologia, che rappresenta la seconda principale causa di morte tra i giovani, subito dopo gli incidenti stradali, stando ai dati del Ministero della Salute. MySmart Diary nasce nell’ambito del programma Digital4Aid, un’iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione per la sostenibilità digitale, con il sostegno dei partnerStati Generali per la Sostenibilità Digitale.