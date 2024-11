Secoloditalia.it - A Napoli i ragazzini si accoltellano per un pallone: a dieci anni ferisce un tredicenne alla coscia

Leggi su Secoloditalia.it

Una canzone di qualche anno fa diceva che asi muore a tarallucci e vino. Oggi si potrebbe dire che asi può morire, anche tra, per uncalciato nel posto sbagliato. Lo conferma l’ultimo episodio di cronaca nera “under 13” accaduto ieri a Giugliano, dove un ragazzino di 13è stato accoltellato per unda un bambino di appena. Ragazzino accoltellato per unNella serata domenica i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, a un passo da, sono stati chiamati dal pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano. Poco prima, il 13enne, accompagnato dai propri familiari, si era presentato con una ferita d’arma da tagliosinistra. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, mentre stava giocando acon altri amici nei pressi di piazza Gramsci, sarebbe stato avvicinato dall’altro, quello di 10, che voleva prendergli la p