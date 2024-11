Lanazione.it - Tartufo, 4.000 euro per una pepita. Ottima qualità ma poco prodotto

Leggi su Lanazione.it

San Miniato (Pisa), 17 novembre 2024 – Il sole degli ultimi giorni è stato un toccasana, ma per ora è riuscito solo a dare una lieve inversione di tendenza. Tant’è che i tartufi sono pochi. E i prezzi alti. Più dello scorso anno: siamo a 2800-3milaper i pezzi piccoli, e si passano i 4mila per le pepite più belle, che arrivano con il contagocce e non hanno pezzature speciali. La, invece, è. E’ questo il quadro economico con cui ieri ha preso il via la mostra mercato nazionale deldi San Miniato che andrà avanti per tre fine settimana consecutivi fino al primo dicembre. Qual è stato il problema dell’annata 2024? C’è stata la troppa acqua che ha inzuppato i terreni influendo sulla crescita dei tartufi. E solo l’ultimo sole ha iniziato quel lavoro di asciugatura che ha favorito la raccolta e migliorato ladel