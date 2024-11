Ilgiorno.it - Milano, gli esami all’università non vanno bene: studente 22enne tenta di buttarsi dal balcone

Leggi su Ilgiorno.it

, 17 novembre 2024 – Una delusione amorosa e gli studi universitari che nonnella direzione giusta. Un mix che si è rivelato fatale per un ragazzo di 22 anni che, in preda già a una forte fragilità, ha cercato didaldelle scale condominiali fra il secondo e il terzo piano ed è stato riacciuffato in extremis dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro della polizia. La scampata tragedia si è consumata venerdì 15 novembre in un palazzo di via De Predis, prima periferia nordovest della città vicino a piazza Prealpi. A chiamare la polizia nelle ore immediatamente precedenti iltivo di suicidio è stato il padre, allarmato dai propositi del figlio, che gli aveva confessato – preso da un grave stato d’ansia – di volersi togliere la vita. All’ennesimo e urlato “Io mi ammazzo se non l’avete capito, non ha più senso per me la vita!”, e dopo essersi lanciato contro dei mobili neltivo di ferirsi, il genitore, fallito iltivo di calmarlo, decide di chiamare il 112.