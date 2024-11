Ilrestodelcarlino.it - Manager rapito a Mosca e liberato . Arrestato il presunto ideatore. Viveva a Faenza da circa tre anni

È statol’uomo che, secondo gli investigatori, sarebbe l’del rapimento di un cittadino a. Il Ros dei carabinieri insieme allo Sco della polizia, coordinati dalla pm della Dda di Bologna, Beatrice Ronchi, hannoinfatti aun cittadino uzbeko di 44che è ritenuto "l’" del rapimento di Stefano Guidotti, capo dell’ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo italiano Sad (produttore di gas tecnici industriali), prelevato dal centro dilo scorso 28 giugno edalle forze speciali russe il giorno successivo in una abitazione a 400 chilometri di distanza. L’, chenel territorio faentino dall’inizio della guerra in Ucraina e che in passato aveva lavorato come consulente per la stessa azienda di Guidotti, prima di essere allontanato perché "non c’era più sintonia tra il suo modo di operare e le politiche dell’azienda", è accusato di concorso in rapimento a scopo d’estorsione.