Ilrestodelcarlino.it - Escursionisti si perdono sul Catria, arriva il Soccorso alpino

Pesaro, 17 novembre 2024 – Duein difficoltà sul montesono stati recuperati dagli uomini dele speleologico dell’Umbria. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16.30, le squadre dele speleologico Umbria (Sasu) sono state attivate per soccorrere due persone che avevano perso l’orientamento e il sentiero durante un’escursione sul monte, nel Comune di Scheggia e Pascelupo. L’operazione è stata avviata grazie al tecnico di centrale del, operante nella Centrale operativa regionale 118, che ha immediatamente attivato la procedura di geolocalizzazione. Questo ha permesso di individuare con precisione la posizione delle due persone disperse, localizzate in un’area impervia poco sotto al Corno del Monte. Le squadre del Sasu hanno raggiunto glisul posto, constatando che si trovavano in buone condizioni ma disorientati.