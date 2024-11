Lanazione.it - Elezioni Umbria, l’affluenza alle 12. Dato in calo rispetto al 2019

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 17 novembre 2024 – E’ il giorno dellein. I 701.367 elettori aventi diritto delle province di Perugia e Terni avranno tempo fino15 di domani, lunedì 18 ottobre, per scegliere il presidente e il nuovo consiglio. Sono nove i candidati in lizza per la poltrona di governatore, ma il duello è tutto tra la presidente uscente, Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, sostenuta da una coalizione di centrosinistra che racchiude il campo largo.regionali in, il duello Tesei-Proietti: leader nazionali in campo per la chiusura della campagna12 di oggi, domenica 17 novembre, è del 9,59%, indi diversi puntialla precedente tornata elettorale, quella del, quando però si votava soltanto d23 della domenica (era il 27 ottobre): allora fu del 19,55%.