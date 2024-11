Lanazione.it - Dalla Cgil nuovo modello di città: "Sbagliato non aprire un confronto"

Unapriva di uneconomico. Il coordinamento della, riunitosi per fare il punto della situazione locale, oltre a rimettere al centro le criticità sul versante socio-sanitario-assistenziale, che "non vedono politiche e scelte capaci di rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini", ha anche rimarcato i problemi presenti sul versante economico, sociale e lavorativo. Laha elaborato una proposta suldi sviluppo per il comprensorio orvietano partendo dal riconoscimento già avvenuto di Area Interna e rilanciando una proposta capace di intercettare le nuove risorse pubbliche per uno sviluppo sostenibile. La proposta si concentra su priorità precise riguardanti la dimensione dei servizi di cittadinanza, l’innovazione e lo sviluppo, unprotagonismo istituzionale.