Concorsi | alla generazione Z non piace il lavoro nel pubblico

Roma, 17 novembre 2024 - Hanno tra i 30 e i 40 anni (41%), una laurea magistrale (38%) per la maggior parte a indirizzo giuridico (43,3%) e un’aspettativa di crescita della retribuzione che, a giugno 2024, era di 3 punti percentuali inferiore a quella del settore privato. Questo è l’identikit di chi oggi si candida per lavorare nella Pubblica amministrazione secondo l’analisi di Bigda, società di consulenza che offre servizi avanzati di analisi dei dati, analytics e ricerche di mercato attraverso tecnologie di big data e intelligenza artificiale, realizzata per FPL, la federazione italiana dei lavoratori pubblici e delimpiego. L’indagine, dal titolo Analisi deipubblici, retribuzioni e smart working nella pubblica amministrazione italiana: dati e tendenze per il futuro, riguarda tre nodi centrali per la PA.