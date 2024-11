Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Scafati torna al successo nel segno di Gray e Sorokas

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 novembre 2024 – Tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena, la Givovariesce a riscattare prontamente il pesante scivolone contro Treviso e a ritrovare la via delbattendo l’Openjobmetis Varese 94-85. La svolta è arrivata dopo tre quarti giocati sul filo dell’equilibrio, quando i campani hanno allungato il passo grazie al loro ottimo lavoro difensivo, piazzando un 27-14 di parziale che non ha lasciato scampo a Varese. A trascinare i gialloblù a questa vittoria che li proietta a quota sei punti in classifica – due in più di quelli di Varese – ci hanno pensato un chirurgico Rob, autore di 24 punti (13 siglati già al suono della prima sirena) con un ragguardevole 10/15 nel tiro da due, e l’ex di serata Paulius, il quale ha chiuso con un bottino personale di 18 punti, siglando anche la tripla che ha permesso alla Givova di prendersi l’inerzia del match.