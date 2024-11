Liberoquotidiano.it - Attenzione all'impulsività: le stelle di Branko, la domenica in cui bisogna darsi una regolata

Ecco "Ledi", l'oroscopo segno per segno di17 novembre 2024 Ariete Bellissimache conferma le sensazioni sbocciate in novembre - questo autunno può diventare il punto di svolta della vita professionale o sentimentale. Dovete convincervi di avere un eccezionale talento che vi può far riuscire nella vita, se lo volete veramente. Luna ancora in Gemelli, il vostro cuore diviso in due: famiglia o amicizie. È possibile essere presenti ovunque, dovete guardare in avanti e non accontentatevi mai di quello che passa il convento, come si dice. Toro Al prossimo cambio di Luna sarete in una posizione professionale e finanziaria più positiva ancora, ma il successo dipende da come impostate le relazioni adesso. Urano è in opposizione diretta con il Sole, rende probabili improvvisi cambiamenti che costringono ad assumere maggiori responsabilità.