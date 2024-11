Terzotemponapoli.com - A Barcellona il trionfo di Martin

si chiude il motomondiale. Per Bagnaia nessun miracolo: Jorge, con una gara intelligente e forte del vantaggio in classifica (+19 dopo la Sprint del sabato), gestisce la pressione e si laurea Campione del Mondo MotoGP per la prima volta in carriera. Al traguardo lo spagnolo del team Pramac Ducati – che dal 2025 sarà pilota del team ufficiale Aprilia – chiude terzo, dietro Pecco e Marc Marquez, conquistando il titolo con 10 punti di vantaggio sull’italiano della Ducati ufficiale che aveva vinto gli ultimi due campionati MotoGP. Afinisce cosìBagnaia fa corsa di vertice, conquista l’undicesimo GP stagionale, tenendo a bada un pimpante Marc Marquez che gli resta in scia per due terzi di gara senza mai impensierirlo realmente, ma aè sufficiente il terzo posto per coronare il suo sogno iridato.