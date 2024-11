.com - Tu Si Que Vales, la finalissima: chi vincerà tra i 16 performer ancora in gara?

Leggi su .com

Tu Si Que, su Canale 5 la finale con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e i 16inSabato 16 novembre in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma va in onda in prima serata su Canale 5 la finale di Tu Si Que. Sono 16 gli artisti che grazie alle loro straordinarie esibizioni sono riusciti a stupire il pubblico e a conquistare la giuria, approdando alla finale del talent lungo un percorso all’insegna del talento, delle performance e delle emozioni. Chi di loro sarà il vincitore del montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro?Tu Si Que– Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Gerry ScottiA decretarlo il pubblico da casa che vota: tramite sms al numero 477.