Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità lavori di riqualificazione su piazza Risorgimento da oggi è in vigore una nuova viabilità sulla piazza Maggiore informazionimobilita.it le altre notizie questo pomeriggio dalle 15 corteo tra Piazza Vittorio via Santa Croce in Gerusalemme Porta Maggiore e via Prenestina sino all’altezza di via dell’Acqua Bullicante sono attese 3000 persone sino alle 19 circa deviate 10 linee tra bus e tram sempre nel pomeriggio di oggi cortei anche a Centocelle da Piazza delle Camelie Largo Agosta via Torre Spaccata Le possibili deviazioni bus sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità