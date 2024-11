Quifinanza.it - Torna il freddo artico dopo una leggera tregua dal maltempo nel week-end

dalin Italia mentre in alcune regioni ancora si spala il fango. Solo pochi giorni fa le strade si sono trasformate in fiumi in Sicilia. Nel Catanese, dove è caduto mezzo metro d’acqua in 12 ore, le macchine sono state portate via dalla corrente. Centinaia le chiamate e gli interventi dei Vigili del Fuoco.l’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico diramata per la giornata di venerdì per il versante ionico dell’isola e per gran parte della Puglia, dovremmo avere cielo terso su tutta l’Italia. Sarà tuttavia caratterizzato dall’arrivo del. In settimana le temperature caleranno ulteriormente e tornerà la pioggia.Che tempo fa sabato 16 novembreIl-end si preannuncia in gran parte soleggiato, ma con temperature fredde, soprattutto al mattino.