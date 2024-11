Ilgiorno.it - Sostegno solo sul vocabolario “Handicap” abolito a parole: "Una beffa senza insegnanti"

"Gaudete, habemus verba!". Un pizzico di ironia quella usata da Paolo Zampiceni, presidente bresciano di Autismando, per accompagnare la comunicazione che, dopo la nota 1921 del 24 ottobre scorso, le scuole (ma tutta la pubblica amministrazione in generale) dovranno rivedere leusate nei propri atti e procedure, in base al decreto legislativo 62 del 2024, e sostituire “” con “condizione di disabilità”, così come “personapata” o “diversamente abile” con “persona con disabilità”. Al posto di “disabile grave”, poi, bisognerà parlare di “persona con necessità diintensivo”. "Continueranno a mancare glidi, proseguirà il mercato delle ore di insegnante o di assistente per l’autonomia, continueranno ad essere presenti figure dalla dubbia qualifica, continueranno le richieste di tenere i nostri figli a casa o non farli partecipare a uscite o gite scolastiche perché manca l’insegnante o l’assistente o entrambi, ma i nostri figli, per la scuola, saranno “persone con disabilità” o “persone con necessità diintensivo”.