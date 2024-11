Sorrento-Picerno oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Alle 17:30 di, sabato 16 novembree AZscenderanno in campo in occasione della quindicesima giornata del girone C di. Un punto separa le due squadre in classifica. Iloccupa l’ottava posizione a 21 punti, uno in più delche è decimo. Gli stati d’animo sono radicalmente diversi. Ilviene dalla vittoria casalinga contro il Benevento, mentre ilè reduce dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Latina. Negli ultimi due precedenti tra le due squadre, è stato ila sorridere: l’AZ ha vinto 2-0 sia a febbraio in campionato, sia ad agosto in Coppa ItaliaC. Ora cerca il tris con la speranza di guadagnare posizioni e avvicinarsi ai piani alti della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 255 e NOW, oltre naturalmente alla piattaforma riservata agli abbonati, Sky Go, dove poter seguire comodamente tutte le dirette sportive di Sky.