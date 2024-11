Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia travolta in casa dei vicecampioni d’Italia di Savona

20-5 (4-1 6-1 6-2 4-1)RN: G. Nicosia, N. Rocchi 1, L. Damonte 5, P. Figlioli, D. Occhione 1, V. Rizzo, D. Merkulov 2, L. Bruni 1, B. Erdelyi 2, M. Guidi 2, A. Patchaliev 2, A. Gullotta 2, N. Da Rold, T. Cora 2. All. AngeliniRN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, N. Hofmeijer, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 2, S. Sordini 1, N. Benvenuti, D. Borghigiani, C. Mancini, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiARBITRI: Cavallini e GiacchiniNOTE: Usciti per limite di falli Rocchi (S), Turchini (F) e Gullotta (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche:7/9 + 3 rigori e0/10 + un rigore. In porta Da Rold (S) e Gioia (F)– Pesante ko per lacontrovicecampione.Un ko fin troppo prevedibile per il sette gigliato, contro un euro avversario ad alta quota che nonostante la strada spianta da un avvio a trazione anteriore, non ha risparmiato goal e occasioni anche nella seconda parte del match.