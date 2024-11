Gqitalia.it - Queste New Balance create con Ganni sono destinate a piacere davvero a tutti

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Così come Newnegli ultimi anni,appare ovunque in questi giorni. Dopo avere mosso i primi passi sulle passerelle della Fashion Week di Parigi a settembre, il marchio danese presenta ora le sue nuove sneaker in collaborazione con New, a poche settimane dal Natale. I due colori chic e sorprendenti (grigio e rosa e rosso e nero)in perfetta sintonia con il fresco spirito nordico di: «La nostra versione delle Fresh Foam Trainers esprime uno spirito di libertà, originalità e gioia: una trainer lifestyle perfetta da indossarei giorni. Abbiamo cercato di dare alla collezione un senso di giocosità e non vedo l'ora di vedere come le persone sapranno accoglierlo», afferma Ditte Reffstrup, il direttore creativo di