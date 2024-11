Formiche.net - Oltre il bipolarismo, c’è il Centro popolare e sociale. La versione di Merlo

Il quadro politico italiano, piaccia non piaccia, ci ha restituito il. Seppur nuovo ed aggiornato, com’è ovvio che sia, dobbiamo fare i conti con un sistema che probabilmente è destinato a durare per molti anni. Certo, il sistema politico è sempre frutto e conseguenza del sistema elettorale in vigore. Se ci fosse la proporzionale pura, come personalmente auspicherei, l’eventuale e potenzialesarebbe meno aggressivo e meno violento. Ma con questa legge è persino scontato che si imponga un epilogo bipolare. Semmai, quello che caratterizza la vicenda politica italiana è che esiste unselvaggio ed aggressivo.Detto con altre parole, assistiamo a comportamenti di alcune forze politiche che delegittimano, se non addirittura attraverso una vera e propria criminalizzazione, lo schieramento alternativo e concorrente.