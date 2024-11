Nardella a Rosignano Solvay | l’europarlamentare Pd in assemblea pubblica

Leggi su Corrieretoscano.it

MARITTIMO – DarioPd inDario, provincia di Livorno, sabato 16 novembre alle ore 16.30.Pd, sindaco uscente di Firenze, inal circolo Pasolini. Incontro ‘Europa e territorio’ in vista del congresso straordinario dem previsto a fine novembre.Percorso iniziato con lo storico ko Pd alle amministrative 2024, col sindaco uscente Daniele Donati battuto al ballottaggio dal neo sindaco Claudio Marabotti, lista civicanel cuore e M5S.L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, vede con l’eurodeputato Darioil candidato unitario alla segreteria dell’Unione Comunale Nicola Di Paco.Questa“rappresenta un nuovo passo del percorso di dialogo e partecipazione” promosso dal PD locale in vista del congresso straordinario previsto per la fine di novembre.