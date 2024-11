Ilnapolista.it - Lukaku e il patto con Tedesco: solo una partita con il Belgio e poi ritorno a Napoli

Sacha Tavolieri, corrispondente sul calcio belga e sulla nazionale belga per Rmc Sport, annuncia chenon prenderà parte alladi domani contro Israele. La scelta di, secondo quanto scrive il giornalista, rientra in uncon il giocatore.ha infatti ha chiesto al suo ct di giocare una solaper la Nazionale così da poter rientrare prima ae mettersi subito a lavora per ladi campionato contro la Roma.già diversoScrive il giornalista di Rmc Sport su X:“Romelunon dovrebbe essere presente contro Israele domenica. Il “di una” che ha fatto con Domenicoprevedeva di giocareuna, quella contro la Squadra Azzurra, con il permesso di tornare in Italia in seguito“. EXCL. Romelu #is not expected to be present against Israel this Sunday.