Tvpertutti.it - L'Eredità, Christian non dimezza e sbanca: Liorni afferra la gamba del campione

è arrivato soltanto due puntate fa e ha già conquistato due grosse vincite a L'. Ma nell'appuntamento del 16 novembre, il concorrente originario di Paestum hato, compiendo un'impresa che riesce soltanto ai veri campioni. Con alle spalle una vincita di 45 mila euro (Qui per scoprire come sono andate le cose),ha pensato bene di superarsi, guadagnandosi una standing ovation dal pubblico presente in studio e un gesto insospettabile da parte del conduttore.sopravvive al Triello insieme ad altri 2 campioniLa fortuna aiuta gli audaci, elo sa piuttosto bene: non ha abbassato la guardia né si è adagiato sugli allori della precedente e ricca vincita. L'infermiere ha continuato a giocare come un vero guerriero, riuscendo a mettere in difficoltà i sei concorrenti giunti in trasmissione con l'intento di eliminarlo.