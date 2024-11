Sport.quotidiano.net - La risposta dei tifosi. Settore ospiti esaurito: in 712 sulla Transpolesana

Sold out. Ildello stadio Sandrini di Legnago è tuttodalla mezzanotte di giovedì, tanto che chi si è messo a caccia di un biglietti nella giornata di ieri è rimasto a bocca asciutta. Proprio così, si profila un vero e proprio esodo dispallini lungo la, fino al comune della provincia di Verona che oggi alle 17,30 ospiterà l’incontro tra le squadre di Contini e Dossena. Saranno per la precisione 712 i supporters biancazzurri assiepati neldello stadio Sandrini, dove di fatto la Spal giocherà in casa. Basti pensare che nelle prime sette gare casalinghe del campionato il Legnago Salus è stato seguito mediamente da 650 spettatori! Un dato superiore soltanto a quello del Milan Futuro che arriva a malapena a quota 500. VIVAIO E FEMMINILE.