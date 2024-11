Oasport.it - Golf: Rozner, Højgaard e McIlroy si dividono la vetta del DP World Tour Championship dopo 54 buche. Migliozzi il miglior azzurro

Si spegne sul bordo della 18esima buca la chance di Rorydi andare in testa da solola 3° giornata del DPdi Dubai, torneo ospitato sui fairway dell’Earth Course del JumeirahEstates. Il nordirlandese, n.1 della Race to Dubai, si è così dovuto accontentare di condividere laalla classifica insieme al danese Rasmus Hojgaard e al francese Antoine, quest’ultimo protagonista di un eagle eccezionale all’ultima buca che gli ha permesso di agguantare i due fuggitivi.I tre giocatori si trovano, così, a -12 sul totale con un margine di vantaggio di 2 colpi sugli inseguitori Joaquin Niemann e Jasper Svensson, fermi a -10. La classifica, tuttavia, è abbastanza corta: a -9, in 6° posizione, l’inglese Tyrrell Hatton ha tirato leggermente il frenoi primi due score (67-69) consegnando un 71 con 15 par, 2 birdie e 1 bogey; Il giapponese Keita Nakajima e il nordirlandese Tom McKibbin, 7° a -8, nelle ultime settimane della stagione hanno dimostrato di essere in grande forma, con McKibbin che sta lottando per staccare il pass per il PGAcon molti diretti avversari; 4, invece, iisti a -7 in T9 tra cui l’irlandese Shane Lowry, il britannico Matt Wallace, lo scozzese Robert McIntyre e l’australiano Adam Scott.