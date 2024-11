Sport.quotidiano.net - Dan prova l’accelerata più difficile. Nel mirino c’è la Juventus di Thiago

Dan Ndoye ricarica le pile ea mettere nell’incrocio con il passato: ovvero la sfida con ladi quelMotta con il quale è esploso al pronti via della sua prima stagione italiana. L’ex tecnico andò in ginocchio da lui dopo la rete di San Siro in Coppa Italia, notte magica della scorsa stagione che regalò certezze sulle possibilità di una stagione al di sopra delle attese. L’intento, questa volta, sarà metterlo in ginocchio perre a regalare al Bologna il primo successo stagionale con una big che possa rilanciare le ambizioni per un’altra stagione da lotta europea: magari con il primo gol della stagione. Lo svizzero è al terzo stop stagionale: nelle precedenti occasioni, si era fermato per affaticamenti muscolari e ha sempre bruciato le tappe: ha saltato Empoli e Genoa, quest’ultima dopo un problema accusato in nazionale, e grazie anche alla gara rinviata con il Milan si è potuto ripresentare a Cagliari.