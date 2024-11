Ilfoglio.it - Confartigianato spiega a Urso le difficoltà del Piano transizione 5.0

Il5.0 ha bisogno di una messa a punto, almeno stando ai problemi che le imprese incontrano nell’utilizzare le misure a sostegno della trasformazione digitale ed energetica.di cuisi è fatta portavoce nei confronti del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoil quale il 12 novembre ha incontrato il presidente della Confederazione, Marco Granelli, per analizzare lo stato di attuazione dela due mesi dall’apertura della piattaforma che regola l’accesso agli incentivi messi a disposizione dal governo. Al centro del confronto, le modifiche indicate daper migliorarne l’accessibilità da parte delle imprese. Il presidente Granelli ha sottolineato l’importanza strategica del, evidenziando come esso rappresenti un’opportunità fondamentale per le aziende, specialmente grazie al rifinanziamento triennale della “Nuova Sabatini” e alle risorse significative individuate anche grazie al Pnrr.