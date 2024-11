Ilrestodelcarlino.it - "Ciò che serve alla sanità è coraggio e innovazione"

territoriale in Appennino: "Occorrono scelte innovative ese che aiutino a recuperare fiducia". Così il presidente dell’Unione Comuni d’Appennino e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, è intervenuto sul dibattito in corso sullain montagna, in particolare sull’attuale situazione dell’assistenza territoriale. "Seguiamo con grande attenzione, - ha aggiunto - ma anche con preoccupazione, quanto sta accadendo soprattutto nella parte alta dell’Appennino, in particolare nel comune di Ventasso e aggiungerei anche il comune di Villa Minozzo che ha appena attraversato difficoltà simili, per quanto riguarda la reperibilità dei medici di medicina generale. Abbiamo capito ormai da tempo che la carenza del personale sanitario e dei medici in particolare, non è più un problema riguardante solo certi territori, ma è un tema endemico e credo che l’Ausl se ne stia facendo carico attraverso soluzioni che al momento, giocoforza, sono solo di emergenza".