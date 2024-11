Ilrestodelcarlino.it - Cesena, ’tesoretto’ in prestito. David convocato anche in nazionale

Un quarto o poco più di stagione ormai bruciata, tempo di primi bilanciper i bianconeri in, chi per scelta tecnica e chi a farsi le ossa, in altri lidi. Osservati speciali i due giovani Antonioe Alessandro Giovannini, il primo in forza al Gubbio, il secondo inal Pineto sempre nel girone B della serie C. Perfinora esperienza positiva: impiegato come esterno mancino nel 3-5-2 disegnato da Mister Taurino, 12 presenze quasi sempre da titolare per lui. Rendimento sempre da sufficienza piena tanto che si è guadagnatola convocazione, avendo il doppio passaporto italiano e rumeno, nellaunder 20 della Romania. Non altrettanto bene invece Alessandro Giovannini, che per adesso è stato utilizzato con il contagocce – tre gettoni con un totale di 17 minuti giocati – dal mister degli abruzzesi Ivan Tisci,perché chiuso, nel suo ruolo di trequartista mancino da Bruzzaniti, il miglior elemento della rosa biancazzurra, nonché capocannoniere della squadra con 6 reti.