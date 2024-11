Betis | il recupero di Carvalho sorprende anche il Betis

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-16 15:13:29 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque:Quello Guglielmotornare a giocare un minuto di gara ufficiale potrebbe essere considerato quasi un miracolo, dopo aver subito un break Tendine d’Achilleuno dei peggiori infortuni che un professionista del calcio possa subire. Ciò però potrà accadere se il suoproseguirà allo stesso ritmo di fino ad ora, quando sta vivendo la parte più complessa dell’infortunio. Perché il centrocampista portoghese camminanormalmente (senza l’ausilio delle stampelle) e fa esercizi nella palestra di casa, per non perdere la forma. Ilè il primo a stupirsi di questi progressi del suo giocatore, chemantenere un piano in modo da non saltare nessuna fase del tuo, temendo che qualsiasi passo indietro ostacolerà il tuo ritorno atteso.