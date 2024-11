Dilei.it - XF, Paola diavolessa e Lauro-Travolta infiammano l’Hell Factor. I voti

Leggi su Dilei.it

XF 2024 si trasforma in un “inferno” () con una puntata cattivissima a doppia eliminazione e i giudici che tirano fuori la loro parte diabolica:con tanto di corna e frustino e- lui sì bono come un angelo in versione Danny Zuko di Grease- finito alla gogna infernale.Ma andiamo con ordine: intanto con la giostra della prima manche appaiono tutti molto centrati e meno stonati della scorsa puntata e ad avere la peggio ed essere eliminati sono, incredibilmente, i The Foolz, forse alla loro migliore esibizione (90MIN di Salmo). Ci mancherà il Jim Morrison di Verona.Fonte: IPAI The FoolzNella seconda parte, tra unacon corna e frustino pronta a difendere con le unghie e con i denti la sua unica concorrente rimasta, quella LOWRAH partita spocchiosa alle Audition e trasformata in un topolino spaurito, a suon di slogan femministi e propagando women power, e una coalizione dei giudici (sarà stata una nostra impressione?) ai danni di, unico rimasto con la squadra intatta, la puntata si chiude con la seconda eliminazione: l’Elfo Danielle, talmente candido e tenero, anche nel discorso di ringraziamento finale, che avremmo voluto tenercelo fino alla finale.