Zonawrestling.net - Vince Russo: “A WrestleMania sarà Cody vs Rock uno contro uno”

Leggi su Zonawrestling.net

Lo scorso lunedìè stato intervistato dal podcast italiano Pro Wrestling Culture.Alla domanda sul futuro di RAW su Netflix,ha consegnato agli ascoltatori un aneddoto interessante.A detta sua, verranno costruite le basi per avereRhodes one on oneThe41.Un anno dopo l’ultimo faccia a faccia tra i due, potrebbe esserci quindi lo stanto atteso.E secondo voi?a WM o vedremo ancor prima tale contesa?Per recuperare l’intervista completa, consulta i riquadri YouTube e Spotify sottostanti.