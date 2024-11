Napolipiu.com - “Verdone rivela: ‘Quando De Laurentiis mi chiama prima della partita con la Roma, il Napoli vince sempre'”

Leggi su Napolipiu.com

L’attore svela il curioso rito scaramantico del presidentedi. Carloha svelato un retroscena particolare nel corso di un’intervista a Radio CRC. L’attore e registano ha raccontato il suo speciale rapporto con Aurelio Dee il.Il rito scaramantico“Quando Demi telefona, il”,. “Io non gli chiedo mai niente, perché non voglio entrare nelle questioni legate al club. Lui però deve aver capito qualcosa. Non so se lo fa per scaramanzia, ma ho l’impressione che cerchi un’energia positivandomidel match”.Un’amicizia particolareL’attore spiega il rapporto col presidente: “A me tocca tifare, perché non voglio vederlo serioso se la squadra perde. Speriamoche gli vada bene tutto, perché così abbiamo rapporti migliori”.