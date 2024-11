Venerdì, giorno di sintesi. Oggi in modo particolare

Leggi su Ildenaro.it

La settimana che si va concludendo ha richiamato molto alla mente, per il tipo di eventi che la hanno caratterizzato, i dipinti dei pittori fiamminghi della metà dello scorso millennio. Il trait d’union che in essi assume il carattere distintivo è l’atmosfera cupa, appena un po’ meno scura del buio della notte, che fa da sfondo ai personaggi ritratti. Una notizia, che sia una, che tiri un po’ su il morale all’umanità, è latitante ormai da molto tempo. Fanno eccezione quelle di esse che, un tempo non molto lontano, per qualcuno avrebbero provocato salti di gioia,vanno soppesate con la prudenza che le circostanze e i tempi impongono. Una a caso, insufficiente testimone di quanto è di seguito riportato, è il trafiletto poco più che leggibile, per visibilità messo qualche linea sopra ai fatti di cronaca, è quella che riporta, declinata di massima poco più ricca del flash d’agenzia, che riguarda i combustibili fossili, quelli comunemente classificati inquinanti.