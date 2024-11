Iltempo.it - Ursula rischia grosso, i veti sulle nomine mettono in stallo la Commissione

Leggi su Iltempo.it

La candidatura di Raffaele Fitto alla vicepresidenza dellaEuropea finisce per scuotere le fondamenta stesse dell'Unione Europea. Ieri, ricevendo il commissario in pectore al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha augurato buona fortuna per la sua nuova, «importante missione», riconoscendo il peso di un ruolo che rappresenta l'Italia nel cuore delle istituzioni continentali. Ma la strada davanti a Fitto è tutt'altro che semplice. L'Europa emersa dalle urne di giugno non è più quella che conoscevamo. Con sette milioni di europei passati dalle posizioni moderate o di sinistra a quelle di ultradestra, il panorama politico è cambiato profondamente. Nonostante il successo delle forze popolari, che hanno consolidato la maggioranza l'assetto pro -, dell'Unione è ora instabile, e i segni di logoramento sono evidenti, anche all'interno delle stesse istituzioni.