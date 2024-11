Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-11-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra tra Ucraina e Russia deve finire la prima Donald Trump al gala dell’America Ford Police in Florida Aggiungendo che sarà una sua ferita Quando assumere il potere a gennaio perdente letto riporta la BBC ha detto più volte che potrà fine al conflitto subito dopo il suo insediamento anche se non spiegato come farlo Trump ha detto i sostenitori che le altre priorità sono in medioriente il pulire le burocrazie con rotte rotte e fallimenti e pure fino alla mutilazione sessuale dei bambini molti amo pagina La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità delle leggi sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie ma ha invece giudicato illegittima e specifiche disposizioni del testo legislativo lo rende noto l’ufficio comunicazione della consulta in attesa del deposito sentenza cronaca un altro tassello si aggiunge la drammatica vicenda di Margherita spada 22 anni morta dopo aver effettuato un intervento di rimodellamento del naso presso lo studio chirurgo plastico adopo la chiusura da parte degli inquirenti dell’appartamento dove si sarebbe svolta la prestazione la richiesta dei genitori di capire cosa è successo e perché la figlia deceduta arrivano le parole di una collaboratrice dello studio medico che apparentemente smontano quanto finora ricostruito dall’indagine state dando colpa a chirurghi che non c’entrano assolutamente niente con tutta questa storia mi state facendo saltare una marea di interventi in clinica Non è assolutamente lui il medico che l’ha operata esordisce una collaboratrice del laboratorio dove marca del papà si sarebbe recata per effettuare la rinoplastica e voltiamo pagina calcio Nations League Belgio Italia finisce 01 di azzurri conquistano il pass per i quarti la rete del Vantaggio di tonali L’undicesimo alla scuola Bastava un solo punto per qualificarti matematicamente Per quanto riguarda il tennis È impressionante finiranno fa sconti travolge anche me deve vincere ancora per tanti anni Lui compiuti 27 Yannick liquida la prestazione Primo obiettivo raggiunto una prestazione marziana al prestigioso torneo Seppur con il passaggio del turno in tasca i campioni di incassi non si è risparmiato ci fermiamo qui Buona giornata buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa