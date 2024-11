Ue-Russia Scholz chiama Putin | La guerra in Ucraina deve finire è ora di negoziare La rabbia di Zelensky | È un vaso di pandora Solo parole

Leggi su Open.online

«Questo è esattamente ciò che Vladimirvuole da molto tempo: è estremamente importante per lui indebolire il suo isolamento, l’isolamento della, e condurre negoziati ordinari che non porteranno da nessuna parte». Questa la reazione, diffusa su Telegram, del presidente ucraino, Volodymyr, commentando la telefonata tra il presidente russo e il cancelliere tedesco Olafha confermato di essere stato informato in anticipo dal cancelliere tedesco. «Lata di Olaf è, a mio avviso, ildi. Ora potrebbero esserci altre conversazioni, altrete. Molte. Vogliamo avvertirvi: non ci sarà nessuna ‘Minsk-3’. Abbiamo bisogno di una pace vera», ha aggiunto il leader ucraino. Cosa si sono detti OlafIl cancelliere tedesco e il presidente russo hanno parlato al telefono per circa un’ora nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre.