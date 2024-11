Movieplayer.it - The Family 2, come finisce la soap turca ispirata ai Soprano: Aslan e Devin saranno mai una famiglia?

Leggi su Movieplayer.it

Termina oggi su Mediaset Infinity la seconda e ultima stagione di The, laai: eccotra. Per una dizi che arriva, un'altra saluta il pubblico: Love, Reason, Get Even è appena arrivata su Mediaset Infinity, ma The2 ci lascia, e per sempre, visto che laaiha soltanto due stagioni. Oggi, venerdì 15 novembre, è stata pubblicata l'ultima puntata della serie, che ha svelatola storia d'amore tra: il giovane boss e la moglie, una psicologa, riusciranno a costruire unapropria? The: cosa è successo nell'ultima settimana Da questo punto in poi si tratta naturalmente di per chi non ha seguito le puntate .