Siviglia | il Siviglia approfitta della sosta

2024-11-15 15:53:23 Calcio spagnolo:Luistamattina ha avuto il ultima sessione di lavoro per la settimana prima di godersi il fine settimana di riposo con il principale Novità di Stanis Idumboche ha realizzato lavoro individuale sul prato per i primi minuti e poi continuare con la configurazione nel palestra. Come ieri, José Ángel Carmona faceva parte del gruppo lasciandosi alle spalle il disagio che gli ha impedito di partire con l’Under 21. Il belga, dal canto suo, si era infortunato quasi due settimane fa nella partita contro la Real Sociedad, quando aveva cominciato a entrare nei piani dell’allenatore a causa dell’assenza del nigeriano. Chidera Ejuke.IL piaga degli infortuni Ha punito ile alcuni giocatori cominciano a vedere la fine del tunnel. Nianzou e Loïc Badé si allenano già normalmente dall’iniziosettimana, e potrà essere sotto la guida di García Pimienta in vista del ritorno in campionato.