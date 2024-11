.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora ospite a Trento per cercare il colpaccio

Dura trasferta per le leoncelle, che nell’undicesima giornata saranno ospiti delsecondo in classifica con l’obiettivo di confermarsi e fare il colpo grosso: l’anteprima della partita Dopo la Ciccarelli (Under 16) anche le Under 20 Elena Cavagna, Sofia Montesi e Giorgia Fabbozzi in nazionaleJESI, 15 novembre 2024 – Laè rinata.Le leoncelle infatti, dopo un periodo difficile senza risultati, hanno rialzato la testa e hanno centrato due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite, risollevando la classifica e il morale di tutta la squadra.Nella scorsa giornata le jesine hanno ottenuto una vittoria sofferta ma meritata contro il Venezia 1985 al Carotti, un 2-1 in cui le biancorosse non si sono perse d’animo dopo il gol subito ad inizio partita (come purtroppo accaduto in questo inizio di stagione) e sono riuscite a ribaltare tutto nel secondo tempo con le belle reti di Verdini e O’Driscoll.